وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف

رام الله - دنيا الوطنذكرت وسائل إعلام باكستانية محلية، صباح اليوم الأحد، أن الرئيس الباكستاني الأسبق، برويز مشرف، توفي في مستشفى بدبي، بعد معاناة طويلة مع المرض، وفق ما نقلته وكالة رويترز.كانت أسرة برويز مشرف، الذي توفي عن عمر ناهز 79 عاماً، والذي كان يعاني من الداء النشواني، أعلنت في شهر يونيو/حزيران 2022، أنه نُقل إلى مستشفى في دبي بسبب "مضاعفات" مرضه.كما قالت عائلته في بيان نُشر على حساب الرئيس الأسبق في "تويتر"، إنه نُقل إلى المستشفى بسبب مضاعفات مرضه، مشيرة إلى أنه يعيش "مرحلة صعبة يتعذر فيها التعافي، ولا تعمل فيها أعضاء الجسم على نحو جيد".