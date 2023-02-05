شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الفتى محمد علي من مخيم شعفاط

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد الفتى محمد علي من مخيم شعفاط
الشهيد الفتى محمد علي
رام الله - دنيا الوطن
سلّمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، جثمان الشهيد الفتى محمد علي محمد علي من مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

واستشهد الفتى محمد علي (17 عاما) في الخامس والعشرين من كانون الثاني/يناير الماضي، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الصدر في مخيم شعفاط، واحتجزت سلطات الاحتلال جثمانه ورفضت تسليمه لعائلته في حينها.

وأفادت مصادر محلية أن العائلة تسلمت جثمان نجلها الشهيد، وسيتم تشييع جثمانه فجر اليوم الأحد، بعد أن اشترطت سلطات الاحتلال إتمام مراسم دفن الشهيد في غضون ساعتين من موعد تسليمه.

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