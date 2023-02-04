3 إصابات في جريمتي إطلاق نار برهط ودير حنا داخل أراضي الـ48

رام الله - دنيا الوطنأصيب شخصان (62 و56 عاما) في جريمة إطلاق نار إثر شجار عائلي وقع في مدينة رهط بمنطقة النقب، اليوم السبت، كما أصيب شخص (50 عاما) في جريمة إطلاق نار في بلدة دير حنا، داخل أراضي الـ48.ووصفت مصادر طبية حالة أحد المصابين في رهط بالمتوسطة، والآخر بالطفيفة. في حين وصفت حالة المصاب في دير حنا بالمتوسطة.ويشهد المجتمع العربي داخل أراضي الـ48، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة "الأمن" مع منظمات الإجرام.ويوم أمس الجمعة، قتل 4 شبان بينهم شقيقان، في جرائم إطلاق نار وقعت في الناصرة وأم الفحم وجسر الزرقاء.ففي الناصرة، قُتل الشقيقان علي وخالد السعدي (31 و28 عاما) في جريمة إطلاق نار مزودوجة، فجر الجمعة، وبعدها بساعات قُتل الشاب همام أحمد أبو زرقة مصاروة (20 عاما) من بلدة عارة وأصيب آخر في جريمة إطلاق نار وقعت في مدينة أم الفحم، ومساء الجمعة قُتل الشاب محمد عثمان عماش (24 عاما)، من بلدة جسر الزرقاء في جريمة إطلاق نارووفقا للمعطيات، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 10 ضحايا.وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة. وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.