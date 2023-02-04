إغلاق المجال الجوي الأميركي بسبب المنطاد الصيني.. وبايدن يقرر إسقاطه





بدورها، قالت "أسوشييتد برس" إن الرئيس جو بايدن وافق على إسقاط المنطاد الصيني الذي يحلق في أجواء الولايات المتحدة.



وفي وقت سابق، قال متحدث باسم البنتاغون، إنه تم رصد منطاد استطلاع فوق أراضي الولايات المتحدة، طار من جزر ألوتيان عبر أراضي كندا ووصل إلى ولاية مونتانا الأمريكية.



ونقلت شبكة NBC الأمريكية عن رايدر قوله: "حددت قواتنا منطاد استطلاع على ارتفاع عال فوق البر الرئيسي للولايات المتحدة وتم تتبعه خلال اليومين الماضيين".



رام الله - دنيا الوطنأغلقت وكالة الطيران الفيدرالية الأمريكية مساء اليوم السبت، المجال الجوي في أجزاء من ولاية كارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية، وأوقفت عمل عدد من المطارات بسبب إجراءات البنتاغون لضمان الأمن القومي.ووفقا للوكالة، فقد تم إيقاف جميع العمليات في مطارات تشارلستون وميرتل بيتش وويلمنغتون بشكل مؤقت في إطار تتبع منطاد صيني تشتبه السلطات الأمريكية بأنه لأغراض تجسسية.كما ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية سابقا، فقد شوهد المنطاد الصيني بالقرب من مدينة شارلوت بولاية نورث كارولينا، ووعد الرئيس جو بايدن، في تعليقه على الوضع حول وجود هذا الجهاز في الأجواء الأمريكية، بـ "التعامل معه".