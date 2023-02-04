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دولي

للأسبوع الرابع.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو

للأسبوع الرابع.. عشرات الآلاف يتظاهرون ضد حكومة نتنياهو
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شارك، مساء اليوم السبت، عشرات الآلاف، في تظاهرات حاشدة بعدة مناطق في إسرائيل، ضد حكومة نتنياهو.

وتوسعت رقعة الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو، لتشمل عشرات البلدات من الشمال وحتى أقصى الجنوب من بينها تل أبيب وحيفا والقدس وبئر السبع وريشون لتسيون وهرتسليا.

وتتواصل الاحتجاجات، للأسبوع الخامس على التوالي، ضد الحكومة الإسرائيلية وخطة وزير القضاء ياريف ليفين، الرامية إلى إضعاف جهاز القضاء وتقويض المحكمة العليا.

وكانت المشاركة الاحتجاجية الأكبر في تل أبيب، حيث تجمهر الآلاف في ساحة "هبيما" فيما شارك عشرات الآلاف بمسيرة احتجاجية نحو شارع "كابلان".

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