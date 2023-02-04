عاجل

  • البنتاغون: نواصل تعقب منطاد التجسس الصيني

  • التربية والتعليم: دوام المدارس غداً كالمعتاد وملتزمون بتوفير كل ما من شأنه استقرار الدوام وانتظام المسيرة التعليمية

  • أي بي سي: إغلاق المجال الجوي ببعض أجواء ولايتي كارولينا الشمالية والجنوبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي

شؤون فلسطينية

عضو تنفيذية يكشف تفاصيل اجتماع القيادة الأخير

عضو تنفيذية يكشف تفاصيل اجتماع القيادة الأخير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صالح رأفت إن القيادة في حالة انعقاد دائم لمتابعة القرارات التي اتخذتها مؤخراً في ضوء تطورات الأوضاع الميدانية وتصعيد الاحتلال من جرائمه بحق أبناء شعبنا من عمليات قتل وإعدام ميداني وهدم للمنازل.

وأضاف رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، أن اجتماع القيادة مساء أمس برئاسة الرئيس محمود عباس وبحضور فصائلي واسع، استعرض كل المحادثات مع الجانب الأمريكي والأطراف العربية والموقف الفلسطيني الواضح بضرورة وقف كل تلك الجرائم والأعمال أحادية الجانب.

وشدد رأفت على مواصلة التوجه الى كل المؤسسات الدولية من أجل طلب الحماية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية.

 

أخبار ذات صلة

التربية والتعليم توضح طبيعة الدوام ليوم الأحد

التربية والتعليم توضح طبيعة الدوام ليوم الأحد

إدارة سجن النقب تواصل عزل (68) أسيرا بشكل جماعي

إدارة سجن النقب تواصل عزل (68) أسيرا بشكل جماعي

نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم

نتائج انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم

عضو تنفيذية يكشف تفاصيل اجتماع القيادة الأخير

عضو تنفيذية يكشف تفاصيل اجتماع القيادة الأخير

ملحق كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

ملحق كشف تنسيقات مصرية للسفر يوم الأحد

حماس: تحريض الاحتلال ضد الشيخ عكرمة صبري لن يكسر عزيمته

حماس: تحريض الاحتلال ضد الشيخ عكرمة صبري لن يكسر عزيمته

الهيئة الإسلامية تحمل الاحتلال تبعات التحريض على الشيخ صبري

الهيئة الإسلامية تحمل الاحتلال تبعات التحريض على الشيخ صبري

وفد وزاري يتفقد المواقع الأثرية في سبسطية

وفد وزاري يتفقد المواقع الأثرية في سبسطية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

حماس: تحريض الاحتلال ضد الشيخ عكرمة صبري لن يكسر عزيمته

حماس: تحريض الاحتلال ضد الشيخ عكرمة صبري لن يكسر عزيمته

الهيئة الإسلامية تحمل الاحتلال تبعات التحريض على الشيخ صبري

الهيئة الإسلامية تحمل الاحتلال تبعات التحريض على الشيخ صبري

نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم بلغت 70.9%

نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم بلغت 70.9%

اتحاد نقابات العمال يعلن دمج فرعيه في الضفة وغزة ضمن لائحة عمل واحدة

اتحاد نقابات العمال يعلن دمج فرعيه في الضفة وغزة ضمن لائحة عمل واحدة

حماس تُعلق على تصدي الشبان للاحتلال في عقبة جبر بأريحا

حماس تُعلق على تصدي الشبان للاحتلال في عقبة جبر بأريحا

&quot;الصحة&quot;: السرطان هو المسبب الثالث للوفاة في فلسطين

"الصحة": السرطان هو المسبب الثالث للوفاة في فلسطين

تحذيرات من زراعة الاحتلال لأجهزة مسرطنة تستهدف الأسرى

تحذيرات من زراعة الاحتلال لأجهزة مسرطنة تستهدف الأسرى

&quot;شؤون اللاجئين&quot; تنجز رزمة مشاريع ذات احتياج لمخيمات اللاجئين في لبنان

"شؤون اللاجئين" تنجز رزمة مشاريع ذات احتياج لمخيمات اللاجئين في لبنان

منوعات

كيف بدت إسعاد يونس في أول ظهور لها عقب أزمتها الصحية؟

كيف بدت إسعاد يونس في أول ظهور لها عقب أزمتها الصحية؟

اليوم.. بدء عرض فيلم &quot;أخي فوق الشجرة&quot; في هذه الدولة

اليوم.. بدء عرض فيلم "أخي فوق الشجرة" في هذه الدولة

هل تراجعت علا غانم عن طلب &quot;خلع زوجها&quot; ؟

هل تراجعت علا غانم عن طلب "خلع زوجها" ؟

الظهور الأول لـِ إليسا بعد الخضوع للجراحة

الظهور الأول لـِ إليسا بعد الخضوع للجراحة

ما هي مواصفات فتاة أحلام تامر عاشور؟

ما هي مواصفات فتاة أحلام تامر عاشور؟

محمد رمضان يتصدّر الترند بمشاهدات أغنية (نصابة)

محمد رمضان يتصدّر الترند بمشاهدات أغنية (نصابة)

ما حقيقة وفاة الموسيقار حلمي بكر؟

ما حقيقة وفاة الموسيقار حلمي بكر؟

شاهد.. أصالة نصري عروس من جديد خلال سعودي أيدول

شاهد.. أصالة نصري عروس من جديد خلال سعودي أيدول

الإعلان عن موعد زفاف حسن شاكوش

الإعلان عن موعد زفاف حسن شاكوش

بالصور.. داعية بارز يُشهر زواج أحمد عصام بحضور عدد من النجوم

بالصور.. داعية بارز يُشهر زواج أحمد عصام بحضور عدد من النجوم

عربي

هيئة قناة السويس تُوضح حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها

هيئة قناة السويس تُوضح حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس