نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم بلغت 70.9%

رام الله - دنيا الوطنقالت لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، مساء اليوم السبت، إن نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم، بلغت 70.9% بعد إغلاق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة من مساء اليوم.وحسب لجنة الانتخابات المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، فإن (1600) ناخباً من أصل (2257) ممن يحق لهم الاقتراع شاركوا في عملية الاقتراع، لاختيار 13 عضواً لمجلس إدارة الغرفة الذي يتنافس على مقاعده 16 مرشحاً.وبينت اللجنة أن الطواقم تقوم حاليا بعملية فرز الأصوات بحضور مراقبين عن المرشحين في جو ديمقراطي ونزيه، على أن يتبعها إعلان نتائج الانتخابات فور الانتهاء من عملية الفرز.وتجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، و بيت لحم، وطوباس، وسلفيت، و غزة وبالتزكية في غرف محافظات القدس، دير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، و رام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.