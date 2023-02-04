اتحاد نقابات العمال يعلن دمج فرعيه في الضفة وغزة ضمن لائحة عمل واحدة

رام الله - دنيا الوطنأعلن أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد عن دمج فرعي الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في الضفة وغزة، ضمن لائحة عمل إدارية ومالية واحدة، وجاء هذا الإعلان في ختام الاجتماع الموسع لقيادة الاتحاد الذي حضره أعضاء الأمانة العامة في شطري الوطن.وشارك في الاجتماع محمد المدني عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ومفوض المنظمات الشعبية فيه، وواصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومفوض المنظمات الشعبية في المنظمة، و راسم البياري نائب أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، وأعضاء اللجنة التنفيذية صالح رأفت وأحمد مجلاني وفيصل عرنكي وبسام الصالحي ورمزي رباح.وأكد سعد على أن هذا الإعلان هو مكمل لإجراءات توحيد الأطر النقابية التي دعى إليها الرئيس محمود عباس، وسعي منظمة التحرير الفلسطينية، لتنظيم العمل النقابي داخل الوطن وخارجه.كما رحب الأمناء العامون لفصائل منظمة التحرير المشاركون في الاجتماع، وكتلهم النقابية والعمالية، بهذا الإعلان الذي سينعكس إيجاباً على مسيرة العمل النقابي في فلسطين.وبين المدني وأبو يوسف، أن هذا الإعلان جاء كمحصلة لمجموعة لقاءات بين الكوادر والقادة النقابيون، أفضت إلى الاتفاق على مواصلة العمل النقابي في الضفة وغزة على هدي لائحة مالية وإدارية واحدة، وصولاً إلى حركة نقابية واحدة، وتوحيد كافة أطياف العمل النقابي ضمن جسم واحد، يعمل على أجندة متسقة؛ قوامها خدمة الشغيلة والعمال وحماية حقوقهم ومصالحهم.