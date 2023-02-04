تفاصيل لقاء النخالة ورئيس المخابرات العامة المصرية

رام الله - دنيا الوطنبحث الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة والوفد المرافق، مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير عباس كامل، في العاصمة المصرية القاهرة آخر المستجدات.وناقش الطرفان آخر التطورات في فلسطين، خاصة الاوضاع في القدس والضفة الغربية، لاسيما جنين، والأوضاع السياسية بشكل عام والداخلية بشكل خاص.وبحث الجانبان العلاقة الثنائية، والجهود المصرية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني، وسبل استعادة وحدة الصف الفلسطيني.وسادت اللقاء أجواء أخوية وإيجابية، في ظل تأكيد مصر على استمرار جهودها المساندة للقضية الفلسطينية على كافة المستويات.كما اتفق الجانبان على استمرار الاتصالات والتشاور بشأن كافة القضايا ذات العلاقة بالقضية الفلسطينية والاوضاع في الضفة والقدس بشكل خاص.