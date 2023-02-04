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شؤون فلسطينية

الشيخ: الرئيس عباس يجدد دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل

الشيخ: الرئيس عباس يجدد دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل
اجتماع للقيادة الفلسطينية - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس محمود عباس، دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): "في اجتماع القيادة الفلسطينية يوم أمس جدد الرئيس أبو مازن دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل".

وأضاف: "الرئيس عباس وضع آليات وتصورات واستراتيجيات لتصليب الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام".

وعقدت القيادة الفلسطينية، أمس الجمعة، اجتماعاً لها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس عباس.

ووضع الرئيس عباس أعضاء القيادة بصورة آخر المستجدات والاتصالات واللقاءات الجارية لحماية شعبنا وحقوقه المشروعة.

وتم الاتفاق على مواصلة هذا العمل والتحرك على المستويات كافة، والاستمرار في هذه الاجتماعات.

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