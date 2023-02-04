الشيخ: الرئيس عباس يجدد دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل

رام الله - دنيا الوطنجدد الرئيس محمود عباس، دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل.وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ في تغريدة عبر (تويتر): "في اجتماع القيادة الفلسطينية يوم أمس جدد الرئيس أبو مازن دعوته للفصائل الفلسطينية بالحوار الشامل".وأضاف: "الرئيس عباس وضع آليات وتصورات واستراتيجيات لتصليب الجبهة الداخلية وإنهاء الانقسام".وعقدت القيادة الفلسطينية، أمس الجمعة، اجتماعاً لها بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، برئاسة الرئيس عباس.ووضع الرئيس عباس أعضاء القيادة بصورة آخر المستجدات والاتصالات واللقاءات الجارية لحماية شعبنا وحقوقه المشروعة.وتم الاتفاق على مواصلة هذا العمل والتحرك على المستويات كافة، والاستمرار في هذه الاجتماعات.