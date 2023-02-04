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حماس تُعلق على تصدي الشبان للاحتلال في عقبة جبر بأريحا

حماس تُعلق على تصدي الشبان للاحتلال في عقبة جبر بأريحا
خلال اقتحام الاحتلال عقبة جبر
رام الله - دنيا الوطن
علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، على تصدي الشبان لجيش الاحتلال في مخيم عقبة جبر في أريحا.

وقال الناطق باسم الحركة، حازم قاسم في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "نحيي الشباب المقاوم الذي تصدي ببطولة وبسالة لاقتحام الاحتلال لمخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، وخاض اشتباك مسلح أربك جيش الاحتلال".

وأضاف أن هذا التصدي أفشل أهداف الاحتلال من اقتحام المخيم، حيث "عجز العدو عن اعتقال المقاومين حسب اعتراف جيش العدو نفسه".

وشدد قاسم على أن "تمدد حالة الفعل المقاوم على طول مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية وعرضها، يؤكد أن هذه الثورة المتعاظمة ستستمر حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والاستقلال".

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