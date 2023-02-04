جماهير جنين تُشيّع جثمان الشهيد عبد الله قلالوة

رام الله - دنيا الوطنشيّعت جماهير جنين، ظهر اليوم السبت، جثمان الشهيد عبد الله سميح قلالوة (25 عاماً)، والذي استشهد إثر إطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه قرب حاجز حوارة، مساء أمس.ونقل جثمان الشهيد من مستشفى رفيديا في نابلس، إلى المستشفى التركي في طوباس، ومن ثم إلى مسقط رأسه في قرية الجديدة جنوب جنين.وألقت عائلة الشهيد النظرة الأخيرة عليه في منزلها بالجديدة، بحضور والدته وزوجته التي أنجبت طفلاً قبل شهر واحد فقط.ونقل جثمان الشهيد إلى مسجد الجديدة الكبير لأداء صلاة الجنازة عليه، ومن ثم مواراته الثرى في مقبرة القرية.وبالتزامن مع التشييع، عمّ الإضراب الشامل لكافة المؤسسات والمدارس والمحال التجارية في بلدة الجديدة حداداً على روح الشهيد.