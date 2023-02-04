"شؤون اللاجئين" تنجز رزمة مشاريع ذات احتياج لمخيمات اللاجئين في لبنان

أنهت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، إنجاز رزمة مشاريع ذات احتياج لأبناء شعبنا في مخيمات لبنان، وشملت: برج الشمالي، والجليل، وتجمع الداعوق، بناء على توجيهات من الرئيس محمود عباس.







وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، إن المشاريع المنجزة شملت إعادة بناء سور مقبرة مخيم برج الشمالي في الجنوب اللبناني، بعد تعرضه للانهيار بفعل العواصف والأمطار.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف أن دائرة شؤون اللاجئين قدمت مولدا كهربائيا لمخيم الجليل في بعلبك في منطقة البقاع اللبناني، لتشغيل محطة تكرير المياه في المخيم، لحل مشكلة ضخ المياه التي تواجه السكان في فصل الشتاء، لافتا الى أن المحطة تعمل على الطاقة الشمسية.وأشار أبو هولي الى أنه من ضمن الاستجابة العاجلة لاحتياجات اللاجئين في المخيمات اللبنانية، تم تركيب مضخة جديدة لبئر مياه تجمع الداعوق في بيروت، لإعادة ضخ المياه لسكانه.وأوضح أن تركيب المضخة الجديدة سيستفيد منها أكثر من 3 آلاف لاجئ فلسطيني، يعيشون في "التجمع" في ظروف معيشية صعبة للغاية، ويعانون من مشاكل الكهرباء والمياه لعدم شمول "التجمع" لخدمات وكالة الغوث الدولية (أونروا".ولفت إلى أن هناك رزمة من المشاريع التي ما زالت قيد الإنجاز للمخيمات الفلسطينية في لبنان، والتي ستساهم في التخفيف من معاناتهم، وشملت تشغيل المضخات من خلال الطاقة الشمسية، وإنارة الشوارع الرئيسية للمخيمات عبر مصابيح الطاقة الشمسية.‏وكان وفد دائرة شؤون اللاجئين في لبنان برئاسة مدير المكتب جمال فياض، أشرف على إنجاز المشاريع المستهدفة.وثمنت اللجان الشعبية في مخيمات برج الشمالي، والجليل، وتجمع الداعوق، دعم الرئيس محمود عباس المستمر للمخيمات الفلسطينية في لبنان، والاستجابة العاجلة لمتطلبات اللاجئين، واحتياجاتهم الطارئة التي تساهم في التخفيف من معاناتهم، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها لبنان، وانعكست على ظروفهم المعيشية.