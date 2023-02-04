الناشطة العواودة: شعبنا يرسم ملاحم في مقارعة الاحتلال بالضفة

رام الله - دنيا الوطنشددت الناشطة السياسية انتصار العواودة، على أن شعبنا الفلسطيني يبدع في مقارعة الاحتلال بمدن ومناطق الضفة الغربية.وأشارت العواودة إلى أن الاحتلال يسعى لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ويسعى لاستهداف أبناء شعبنا في جميع المناطق، منوهة إلى تواصل جرائم الاحتلال وتطرفه بحق الفلسطينيين.ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال المتطرفة تتمادى وتمعن في قتل الشعب الفلسطيني، مضيفة أنه "لا يوجد مستقبل للاحتلال على أرض فلسطيني وهم إلى زوال".يذكر أن قوات الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها بحق أهالي الضفة الغربية والقدس، وصعّدت مؤخراً من سياسة سفك الدم الفلسطيني، إلى جانب الاعتقالات والمداهمات المستمرة.