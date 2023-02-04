شؤون فلسطينية

مركز فلسطين يرصد 270 حالة اعتقال من القدس خلال يناير

مركز فلسطين يرصد 270 حالة اعتقال من القدس خلال يناير
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أنه وثق من خلال متابعته لحالات الاعتقال 270 حالة اعتقال من مدينة القدس خلال شهر يناير الماضي بينهم 62 طفلاً و7 نساء.

وقال مركز فلسطين إن شهر يناير كان ثقيلاً على المقدسيين حيث صعدت حكومة الاحتلال المتطرفة منذ بداية العام من استهداف أهالي القدس بالعديد من أشكال التنكيل والقهر، أبرزها اعتقال المئات والاستدعاءات وفرض الغرامات المالية والأبعاد والحبس المنزلي بهدف رفع فاتورة صمود المقدسيين على أرضهم ومقدساتهم، واستنزافهم وردعهم عن الدفاع عن المدينة المقدسة، والتصدي للاقتحامات المتصاعدة للمسجد الأقصى، و إفراغ المدينة من أهلها الأصليين.

وأوضح الباحث رياض الأشقر مدير المركز أن الاحتلال صعد من استهداف المقدسيين بالاعتقال بدافع الانتقام بعد تنفيذ مقدسيين عمليات أدت لمقتل 10 من المستوطنين رداً على مجزرة جنين، حيث اعتقل ما يزيد عن 270 مواطناً مقدسياً بينهم العشرات من ذوي واقارب وأصدقاء الشهيد خيري علقم و الأسير الجريح محمود عليوات.

وأضاف الأشقر أن من بين المعتقلين 62 طفلاً قاصراً منهم 11 طفلًا لا تتجاوز اعمارهم 12 عامًا، احدهم الطفل ريان أبو ريان (10 سنوات) خلال مغادرته مدرسته ببلدة سلوان، ومن بينهم 7 نساء مقدسيات منهن عبير أبو خضير زوجة الأسير المحرر ناصر أبو خضير من منزلهما في بلدة شعفاط، والمرابطة هنادي الحلواني والتي مكثت في التحقيق بسجن الرملة لمدة أسبوع قبل الإفراج عنها بشروط مقيدة.

وكشف الأشقر أن الفتى المقدسي وديع عزيز أبو رموز (١٦ عاما) استشهد في مستشفى "شعاري تصديق بعد 3 أيام من اعتقاله عقب إطلاق النار عليه خلال المواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة سلوان، وإصابته بجراح خطرة، ومنعت عائلته من زيارته، وكان تقيده بسرير المستشفى رغم حالته الحرجة، وقررت له محكمة الاحتلال جلسة محاكمة قبل موعد استشهاده بيومين، ولا زال الاحتلال يحتجز جثمانه ويرفض تسليمه لذويه.

وأشار الأشقر إلى أن أوامر الاعتقال الإداري لاحقت المقدسيين سواء من المحاكم أو بتعليمات مباشرة من وزير الحرب في كيان الاحتلال حيث رصد 10 أوامر اعتقال إداري بحق أسرى من القدس، فيما سلمت مخابرات الاحتلال 4 مقدسيين أوامر منع من السفر، وجدّدت عقوبة الإقامة الجبرية بحق محافظ القدس عدنان غيث وجددت أمر منعه من دخول الضفة الغربية.

وبين الأشقر أن سلطات الاحتلال أصدرت خلال يناير الماضي 37 قرار إبعاد عن البلدة القديمة، ومحيط المسجد الأقصى، وعن شوارع القدس، ومنع دخول الضفة الغربية، كذلك أصدرت محاكم الاحتلال 22 أمر حبس منزلي بينهم 14 طفلاً، تراوحت مدة العقوبة بين أيام وفترة مفتوحة.

ونوه الأشقر إلى أن الاحتلال نفذ ما يقارب من 3 آلاف حالة اعتقال بحق مقدسيين خلال العام الماضي 2022 بينهم عشرات النساء ومئات الأطفال.

وطالب مركز فلسطين بضرورة تعزيز مقومات الصمود لدى المقدسيين لدعمهم في مواجهة إجراءات الاحتلال ومحاولاته لإفراغ المدينة من اهلها، وتوفير الدعم القانوني المكثف لأسرى القدس وخاصة فئة الأطفال والنساء، وتوثيق انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق المقدسيين والعمل على رفعها للمحاكم الدولية.

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