إعلام إسرائيلي يكشف كواليس اقتحام الجيش لأريحا

وبحسب صحيفة (يديعوت) الإسرائيلية، فإن "عشرات المسلحين الفلسطينيين كانوا ينتظرون قوات الجيش في أريحا".





وأكملت الصحيفة: "حتى في أهدأ مدينة بالضفة الغربية، فإن العناصر المسلحة لها سيطرة كبيرة في وقت الأحداث الأمنية"، وفق قولها.

رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، كواليس الاقتحام الذي نفذه جيش الاحتلال في مخيم عقبة جبر بأريحا، والذي أسفر عن إصابة 13 مواطناً، منذ صباح اليوم.ووفق قناة (كان) الإسرائيلية، أنهت قوات من وحدة دوفدفان وماجلان، والكتيبة 47 "أسود الأغوار"، وشاباك، وحرس الحدود، النشاط العسكري في مخيم عقبة جبر وغادروا بعد 4 ساعات، ولم يتم اعتقال الاثنين اللذين نفذا العملية عند مفترق ألموغ.وأضافت: "خلال النشاط حدثت اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين ولم تقع إصابات في صفوف القوات، كذلك تم استجواب 18 شخصا في الميدان، ونقل ستة إلى التحقيق في شاباك".