دولي

أردوغان يُعيّن سادات أونال مندوبًا لبعثة تركيا الدائمة لدى الأمم المتحدة

أردوغان يُعيّن سادات أونال مندوبًا لبعثة تركيا الدائمة لدى الأمم المتحدة
سادات أونال
رام الله - دنيا الوطن
اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرارا بتعيين نائب وزير الخارجية سادات أونال مندوباً للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة.

وفقا لقرار التعيين المنشور في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس أردوغان، تم إنهاء مهمة الممثل الخاص للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة فريدون هادي سينيرلي أوغلو وفقًا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي، بحسب وكالة (الأناضول).

وتم تعيين نائب وزير الخارجية، سادات أونال مندوباً للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة وفقًا للمادتين 2 و3 من المرسوم الرئاسي.

أخبار ذات صلة

أردوغان يُعيّن سادات أونال مندوبًا لبعثة تركيا الدائمة لدى الأمم المتحدة

أردوغان يُعيّن سادات أونال مندوبًا لبعثة تركيا الدائمة لدى الأمم المتحدة

الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف أسعار النفط الروسي

الاتحاد الأوروبي يتفق على سقف أسعار النفط الروسي

أول تعليق من البيت الأبيض على منطاد &quot;التجسس الصيني&quot;

أول تعليق من البيت الأبيض على منطاد "التجسس الصيني"

الأمم المتحدة تُحذر من توسيع إسرائيل لتراخيص السلاح

الأمم المتحدة تُحذر من توسيع إسرائيل لتراخيص السلاح

بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو.. فما السبب؟

بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو.. فما السبب؟

إقصاء إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي

إقصاء إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي

الصين تكشف سبب تحليق منطاد لها فوق الولايات المتحدة

الصين تكشف سبب تحليق منطاد لها فوق الولايات المتحدة

صحيفة إسرائيلية: بتنا على أعتاب صراع عسكري لم يُشهد مثله

صحيفة إسرائيلية: بتنا على أعتاب صراع عسكري لم يُشهد مثله

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا من الخليل

قوات الاحتلال تعتقل مواطنًا من الخليل

&quot;المرور&quot; بغزة تنشر حصيلة إصابات حوادث السير مؤخرًا

"المرور" بغزة تنشر حصيلة إصابات حوادث السير مؤخرًا

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في جنين و5 اعتقالات بالضفة

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في جنين و5 اعتقالات بالضفة

كم بلغ سعر صرف الدولار في بداية الأسبوع؟

كم بلغ سعر صرف الدولار في بداية الأسبوع؟

اشتية: الأزمة المالية تتفاقم والخصومات الشهرية وصلت لأكثر من 100 مليون شيكل

اشتية: الأزمة المالية تتفاقم والخصومات الشهرية وصلت لأكثر من 100 مليون شيكل

&quot;الديمقراطية&quot;: إعدام الشاب قلالوة جريمة حرب وندعو إلى رد وطني

"الديمقراطية": إعدام الشاب قلالوة جريمة حرب وندعو إلى رد وطني

هيئة مقدسية: سياسة الهدم المتصاعدة تستهدف الوجود الفلسطيني والمقدسيون يواجهونها

هيئة مقدسية: سياسة الهدم المتصاعدة تستهدف الوجود الفلسطيني والمقدسيون يواجهونها

تفاصيل اجتماع القيادة بحضور الرئيس عباس

تفاصيل اجتماع القيادة بحضور الرئيس عباس

منوعات

محمد رمضان يتصدّر الترند بمشاهدات أغنية (نصابة)

محمد رمضان يتصدّر الترند بمشاهدات أغنية (نصابة)

ما حقيقة وفاة الموسيقار حلمي بكر؟

ما حقيقة وفاة الموسيقار حلمي بكر؟

شاهد.. أصالة نصري عروس من جديد خلال سعودي أيدول

شاهد.. أصالة نصري عروس من جديد خلال سعودي أيدول

الإعلان عن موعد زفاف حسن شاكوش

الإعلان عن موعد زفاف حسن شاكوش

بالصور.. داعية بارز يُشهر زواج أحمد عصام بحضور عدد من النجوم

بالصور.. داعية بارز يُشهر زواج أحمد عصام بحضور عدد من النجوم

فيديو.. رامز جلال يبدأ برنامج المقالب مبكراً مع حمو بيكا

فيديو.. رامز جلال يبدأ برنامج المقالب مبكراً مع حمو بيكا

عمرو دياب يتصدر الترند بعد صور ابنته من الحمام

عمرو دياب يتصدر الترند بعد صور ابنته من الحمام

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة

تطورات حالة ماجدة الرومي الصحية بعد إجراء عملية استئصال المرارة

تطورات حالة ماجدة الرومي الصحية بعد إجراء عملية استئصال المرارة

رد فعل مفاجئ من أحلام الشامسي بعد رؤية شبيه طلال مداح

رد فعل مفاجئ من أحلام الشامسي بعد رؤية شبيه طلال مداح

عربي

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان