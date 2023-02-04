أردوغان يُعيّن سادات أونال مندوبًا لبعثة تركيا الدائمة لدى الأمم المتحدة

رام الله - دنيا الوطناتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرارا بتعيين نائب وزير الخارجية سادات أونال مندوباً للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة.وفقا لقرار التعيين المنشور في الجريدة الرسمية بتوقيع الرئيس أردوغان، تم إنهاء مهمة الممثل الخاص للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة فريدون هادي سينيرلي أوغلو وفقًا للمادة 4 من المرسوم الرئاسي، بحسب وكالة (الأناضول).وتم تعيين نائب وزير الخارجية، سادات أونال مندوباً للبعثة الدائمة لجمهورية تركيا لدى الأمم المتحدة وفقًا للمادتين 2 و3 من المرسوم الرئاسي.