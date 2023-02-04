أول تعليق من البيت الأبيض على منطاد "التجسس الصيني"

رام الله - دنيا الوطنأكد البيت الأبيض، الجمعة أن إن دخول "منطاد التجسس الصيني" أجواء الولايات المتحدة يعد "انتهاكا لسيادة البلاد وللقوانين الدولية".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير إن "وجود المنطاد الصيني في الأجواء الأمريكية أمر غير مقبول، وأن الرئيس جو بايدن يضع أمن الولايات المتحدة والأمريكيين على رأس أولوياته".وأشارت أن الرئيس بايدن اطلع على معلومات عن المنطاد الصيني منذ الثلاثاء الماضي، وأعلن دعمه قرار وزير الخارجية أنطوني بلينكن تأجيل زيارته للصين على خلفية الحادثة، بحسب وكالة (الأناضول).وكان من المقرر أن يسافر بلينكن إلى بكين خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري للقاء نظيره الصيني وانغ يي.وفي وقت سابق اليوم، أوضحت وزارة الخارجية الصينية في بيان، أن المنطاد "مدني ويستخدم بشكل رئيسي لأغراض الأرصاد الجوية"، حسبما ذكرت وكالة (أسوشيتد برس).وأشارت إلى أن المنطاد "خرج عن مساره بفعل رياح غير متوقعة"، معربة عن "الأسف لدخول المنطاد بشكل غير مقصود إلى المجال الجوي الأمريكي"، وفق البيان.ومساء الخميس، كشف البنتاغون أنه يتعقب منطادا صينيا للمراقبة، يشتبه أنه يسعى للتجسس على معلومات حساسة، يحلق على ارتفاع عالٍ فوق القارة الأمريكية.