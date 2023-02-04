فتح صناديق اقتراع انتخابات غرفة تجارة وصناعة طولكرم

وتجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، و بيت لحم ، وطوباس، وسلفيت، وغزة وبالتزكية في غرف محافظات القدس، دير البلح، ورفح، وخانيونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، و رام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.





رام الله - دنيا الوطنانطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم.وحسب اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، فتحت صناديق الاقتراع أمام 2257 ناخباً في تمام الساعة الثامنة صباحاً لانتخاب 13 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية.ويتنافس في العملية الانتخابية التي تنظم في مدرسة عمر بن عبد العزيز، 16 مرشحا على عضوية المجلس، في حين تغلق صناديق الاقتراع في تمام الساعة الرابعة مساء.وتأسست عام 1945 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها والمحافظة عليها بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.