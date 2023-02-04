عربي

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها
قناة السويس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت هيئة قناة السويس المصرية، الجمعة، حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارة خدماتها، بالنفي وقرارها التحرك القانوني ضد مروجي تلك الأنباء.

وأفاد بيان للهيئة بأن نفيه لتلك الأنباء "ردا على ما تم تداوله من معلومات على بعض الحسابات الشخصية مجهولة المصدر على مواقع التواصل بشأن تعاقد القناة مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 سنة"، بحسب وكالة (الأناضول).

وجاء بيان قناة السويس غداة تداول عقد مزعوم بمنصات التواصل الاجتماعي، قال ناشروه إنه يعود لعقد بين الحكومة وشركة إسرائيلية لإدارة خدمات القناة 99 عاما، وزاد الجدل عقب تأكيد الإعلامي الإسرائيلي إيدي كوهين.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة في البيان، إنه "لا صحة لتلك الشائعات جملة وتفصيلا".

وأكد "السيادة المصرية المطلقة بشقيها السياسي والاقتصادي في إدارة وتشغيل وصيانة المرفق الملاحي لقناة السويس".

وشدد على أن "كافة التعاقدات التي تبرمها الهيئة لا يمكنها المساس بأي حال من الأحوال بالسيادة المصرية على القناة وكافة مرافقها المُصانة دستوريا".

وشدد على أنه "سيتم اتخاذ كافة التدابير القانونية اللازمة عبر الجهات المعنية ضد هذه الصفحات".

كما وحذر من "إثارة البلبلة والمساس بمكانة القناة الاقتصادية في الأوساط المحلية والدولية".

والخميس، قال إيدي كوهين عبر (تويتر): "كما قلت لكم سابقا، عقد امتياز قناة السويس 99 سنة لشركة إسرائيلية"، مقدما صورة على اعتبار أنها مستند من العقد المزعوم.

وتمسك كوهين، الجمعة، بموقفه عبر حسابه، بنشر أوراق جديدة زعم أنها مستندات من العقد، قبل أن ينشر مساء نفي هيئة قناة السويس ويتهمه مغردون بأنه كان ينقل "شائعات".

وكان كوهين أثار بحسابه في تويتر في 11 يناير/ كانون الثاني الماضي، غضبا مصريا ضده عقب طلب ببيع مصر القناة لإسرائيل مقابل سداد ديونها الخارجية.

أخبار ذات صلة

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها

هيئة قناة السويس تكشف حقيقة التعاقد مع شركة إسرائيلية لإدارتها

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

الجمل: انطلاق تحضيرات فعاليات مؤتمر تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير

&quot;التعاون الإسلامي&quot; تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الاعتداءات الدنيئة الأخيرة على القرآن الكريم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في جنين و5 اعتقالات بالضفة

إصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال في جنين و5 اعتقالات بالضفة

اشتية: الأزمة المالية تتفاقم والخصومات الشهرية وصلت لأكثر من 100 مليون شيكل

اشتية: الأزمة المالية تتفاقم والخصومات الشهرية وصلت لأكثر من 100 مليون شيكل

&quot;الديمقراطية&quot;: إعدام الشاب قلالوة جريمة حرب وندعو إلى رد وطني

"الديمقراطية": إعدام الشاب قلالوة جريمة حرب وندعو إلى رد وطني

هيئة مقدسية: سياسة الهدم المتصاعدة تستهدف الوجود الفلسطيني والمقدسيون يواجهونها

هيئة مقدسية: سياسة الهدم المتصاعدة تستهدف الوجود الفلسطيني والمقدسيون يواجهونها

تفاصيل اجتماع القيادة بحضور الرئيس عباس

تفاصيل اجتماع القيادة بحضور الرئيس عباس

رفح تستقبل المحرر أبو جزر

رفح تستقبل المحرر أبو جزر

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الأحد

الإغاثة48: قرابة 75 ألف مستفيد من حملة فاعل خير 2023

الإغاثة48: قرابة 75 ألف مستفيد من حملة فاعل خير 2023

منوعات

الإعلان عن موعد زفاف حسن شاكوش

الإعلان عن موعد زفاف حسن شاكوش

بالصور.. داعية بارز يُشهر زواج أحمد عصام بحضور عدد من النجوم

بالصور.. داعية بارز يُشهر زواج أحمد عصام بحضور عدد من النجوم

فيديو.. رامز جلال يبدأ برنامج المقالب مبكراً مع حمو بيكا

فيديو.. رامز جلال يبدأ برنامج المقالب مبكراً مع حمو بيكا

عمرو دياب يتصدر الترند بعد صور ابنته من الحمام

عمرو دياب يتصدر الترند بعد صور ابنته من الحمام

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة

تطورات حالة ماجدة الرومي الصحية بعد إجراء عملية استئصال المرارة

تطورات حالة ماجدة الرومي الصحية بعد إجراء عملية استئصال المرارة

رد فعل مفاجئ من أحلام الشامسي بعد رؤية شبيه طلال مداح

رد فعل مفاجئ من أحلام الشامسي بعد رؤية شبيه طلال مداح

تطورات الحالة الصحية لـِ أحمد عدوية بعد اعتذاره المفاجئ عن حفله الأخير

تطورات الحالة الصحية لـِ أحمد عدوية بعد اعتذاره المفاجئ عن حفله الأخير

لتشويق الجمهور.. أحمد العوضي ينشر صورة حصرية من كواليس &quot;ضرب النار&quot;

لتشويق الجمهور.. أحمد العوضي ينشر صورة حصرية من كواليس "ضرب النار"

مي كساب تنشر صوراً من كواليس مسلسل &quot;العمدة&quot;

مي كساب تنشر صوراً من كواليس مسلسل "العمدة"

عربي

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان