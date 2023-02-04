محاصرة منزل.. ارتفاع حصيلة إصابات عدوان الاحتلال على مخيم عقبة جبر

أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، إصابة ستة مواطنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرة منزل في مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحا، تخلله اعتقال مواطن ونجليه.







وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم، بتعزيزات عسكرية، وحاصرت منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.



رام الله - دنيا الوطنوأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال هدمت أسوار المنزل المحاصر، وطلبت من المتواجدين فيه بتسليم أنفسهم، عبر مكبرات الصوت.وأفاد شهود عيان، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن عوني لافي، ونجليه محمد، وجميل.يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة أريحا يوم أمس، وأطلقت وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت تجاه مركبات المواطنين، قبل أن تتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر.وتواصل سلطات الاحتلال حصارها لمدينة أريحا لليوم الثامن على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها منذ السبت الماضي، على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.