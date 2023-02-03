"الديمقراطية": إعدام الشاب قلالوة جريمة حرب وندعو إلى رد وطني

رام الله - دنيا الوطنقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الجمعة، إن "إعدام الشاب عبدالله قلالوة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي، هو جريمة حرب موصوفة على شاكلة مئات الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال بشكل روتيني، وهو ما يعني أن عمليات القتل بالنسبة لجنود الاحتلال أصبحت سمة يومية يتفنن الجنود في ارتكابها، دون أي موقف رادع من دعاة حقوق الإنسان في العالم".وأضافت الجبهة أن "جريمة الإعدام بدم بارد تأتي نتيجة إصدار قادة الاحتلال تعليمات متساهلة لجنوده بإطلاق النار، واستمرار حملات التحريض على أبناء شعبنا التي تقودها حكومة الاحتلال الفاشية والتي دعت لتسليح ميليشيات المستوطنين في الضفة والقدس".وأوضحت الجبهة "وإذ ندين هذه الجريمة النكراء وغيرها من الجرائم، فإننا ندعو إلى رد وطني بحجم هذه الجريمة عبر تصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال، وتطوير دور المقاومة الشعبية في الميدان، وتعميق القرار بتعليق التنسيق الأمني، بما يستدعي تكليف الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتشكيل الدرع الواقي للمقاومة الشعبية، في إطار استراتيجية وطنية، عبر وقف العمل بالمرحلة الانتقالية لاتفاق أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، ووقف العمل ببروتوكول باريس الاقتصادي".