دولي

بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو.. فما السبب؟

بن غفير يهدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو.. فما السبب؟
بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، مساء اليوم الجمعة، بتقديم استقالته من حكومة نتنياهو في الفترة المقبل.

وكشفت (القناة 13) الإسرائيلية، ان بن عفير هدد بالاستقالة من حكومة نتنياهو بسبب ما وصفها بسياسة "رد الفعل الضعيف" ضد قطاع غزة، وبعض الملفات الأخرى العالقة.

وادعى الوزير في الحكومة الإسرائيلية، بأنه إذا لم ينجح في غضون 8 أشهر في قيادة تغيير مهم حول هذه القضايا فسينظر في تقديم استقالته.

ولفتت القناة إلى أن بن غفير انتقد في محادثات مغلقة بشدة سياسة الحكومة التي ينتمي إليها، خاصة سياسة رد الفعل الضعيف ضد قطاع غزة، وتأجيل إخلاء خان الأحمر.

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