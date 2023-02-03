المحررة شروق البدن: الأسيرات سيجبرن على الدخول في إضراب إذا استمر القمع ضدهن

رام الله - دنيا الوطنقالت الأسيرة المحررة من سجن الدامون شروق البدن، إن الأسيرات ستضطر الدخول في إضراب عن الطعام، إذا ما استمر القمع ضدهن في سجون الاحتلال.وبينت أن الأسيرات في سجن الدامون يعانين من وضع صعب، موضحة أن الاحتلال عزل 6 أسيرات في سجن الدامون خلال المرحلة الماضية.وأكدت أن الاحتلال يضيق على الأسيرات في سجن الدامون، ويضغط على الأسرى في سجون الاحتلال من خلال قمع الأسيرات.وأضافت: "ستضطر الأسيرات الدخول في إضراب عن الطعام إذا ما استمر القمع ضدهن في سجون الاحتلال، ونأمل أن يحقق الأسيرات مطالبهن مع إدارة السجون الصهيونية".وتابعت: "الأسيرات في سجون الاحتلال مطلبهن العاجل الخروج من الأسر"، مشيرة إلى أن الاحتلال يتعمد الإهمال الطبي بحق الأسيرة إسراء الجعابيص التي تعاني من وضع صحي صعب.