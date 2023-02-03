شؤون فلسطينية

الإغاثة48: قرابة 75 ألف مستفيد من حملة فاعل خير 2023

الإغاثة48: قرابة 75 ألف مستفيد من حملة فاعل خير 2023
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت جمعية الإغاثة48 أنها تمكّنت حتى هذه اللحظة من إيصال مستلزمات الشتاء والتدفئة إلى قرابة 75 ألف إنسان محتاج تنفيذًا لحملة فاعل خير لهذا العام 2023.

وأفادت الإغاثة 48 إنها قامت حتى الآن بتقديم الدعم الإنساني العاجل لآلاف الأسر المتعففة في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب والمدن الساحلية المختلطة والجليل والمثلث والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال توزيع حزم التدفئة التي شملت المدافئ والبطانيات والطرود الغذائية وكسوة الشتاء وغيرها.

وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تنفيذ المشاريع الإغاثية ومشاريع الإيواء والتمكين لتحسين الظروف الصحية والتعليمية والمعيشية والإنسانية للأهل في مخيمات اللاجئين وللمحتاجين، داخل البلاد وخارجها.

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