الإغاثة48: قرابة 75 ألف مستفيد من حملة فاعل خير 2023
أعلنت جمعية الإغاثة48 أنها تمكّنت حتى هذه اللحظة من إيصال مستلزمات الشتاء والتدفئة إلى قرابة 75 ألف إنسان محتاج تنفيذًا لحملة فاعل خير لهذا العام 2023.
وأفادت الإغاثة 48 إنها قامت حتى الآن بتقديم الدعم الإنساني العاجل لآلاف الأسر المتعففة في القرى مسلوبة الاعتراف في النقب والمدن الساحلية المختلطة والجليل والمثلث والقدس والضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال توزيع حزم التدفئة التي شملت المدافئ والبطانيات والطرود الغذائية وكسوة الشتاء وغيرها.
وأكدت الجمعية أنها مستمرة في تنفيذ المشاريع الإغاثية ومشاريع الإيواء والتمكين لتحسين الظروف الصحية والتعليمية والمعيشية والإنسانية للأهل في مخيمات اللاجئين وللمحتاجين، داخل البلاد وخارجها.
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