أبو هولي يثني على دور المخاتير ورجال الإصلاح في تدعيم السلم الأهلي والمجتمعي

رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي بمكتبه بغزة وفداً من جمعية مخاتير فلسطين بحضور عادل منصور مدير عام المخيمات ومحمد أبو الريش مدير العلاقات العشائرية بالدائرة.وفي بداية اللقاء رحب أبو هولي بالوفد الزائر، مثنيا على دور المخاتير ورجال الإصلاح في حل المشاكل الاجتماعية والإصلاح بين الناس وتدعيم السلم الأهلي والمجتمعي.وشدد أبو هولي للوفد على ضرورة التطور في العمل الوطني وترسيخ مفاهيم التكامل والتعاون والعمل على تفعيل دور المخاتير ورجال الإصلاح في الشأن الوطني والسياسي إلى جانب واجبهم المجتمعي.ودعا أبو هولي الوجهاء إلى أهمية تطور أدائهم من خلال التشبيك والتعاون مع اللجان الشعبية للاجئين بالمخيمات الثمانية والمشاركة الفاعلة في إحياء المناسبات الوطنية و التركيز على التراث الوطني الفلسطيني بما يخدم قضية اللاجئين حتى عودتهم لديارهم التي هُجروا منها عام 48 وفق القرار الدولي 194.بدوره، قدم المختار سيف الدين أبو رمضان الذي ترأس الوفد الشكر والامتنان لأبو هولي على ما يقدمه من خدمات لمجتمع اللاجئين في الداخل والشتات.وتطرق سعد نبهان عضو الوفد إلى كيفية تطوير العلاقة بين الجمعية والدائرة واللجان الشعبية للاجئين وتفعيل دور الوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح في تدعيم السلم الأهلي والمجتمعي والمشاركة الفاعلة في المناسبات الوطنية التي تقودها الدائرة ولجانها الشعبية، مؤكداً على ضرورة تفعيل التثقيف ونشر الوعي الوطني والسياسي بما يخدم ملف اللاجئين والقضية الفلسطينية.