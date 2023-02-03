لجنة الداخلية والحكم المحلي بتشريعي غزة تعقب على أحداث بيت لاهيا

رام الله - دنيا الوطنأصدرت لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي في المجلس التشريعي بغزة، بياناً حول أحداث مدينة بيت لاهيا مؤخراً.وقالت اللجنة "لقد تابعنا نحن في لجنة الداخلية والأمن والحكم المحلي ما قامت به لجنة متابعة العمل الحكومي بخصوص تحديد نفوذ بلديتي بيت لاهيا وبيت حانون، حيث تم تشكيل لجنة خبراء وبالاتفاق مع البلديتين وأصدرت لجنة المتابعة قرارها بناءً على توصيات لجنة الخبراء".وأضافت "وإننا في لجنة الداخلية والحكم المحلي نطالب الجميع بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، ونرفض بشدة اللجوء للعنف أو الفوضى أو التحريض في حل المشاكل، وعلى المتضرر أو المتظلم أن يلجأ إلى الطرق الإدارية والقانونية السليمة ومنها المجلس التشريعي والقضاء.