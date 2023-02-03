إقصاء إلهان عمر من لجنة الشؤون الخارجية بالنواب الأمريكي

رام الله - دنيا الوطنقرر مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، أمس الخميس، عزل النائبة الديمقراطية إلهان عمر من لجنة العلاقات الخارجية.وصوّت 218 عضوًا بالمجلس، الذي يحظى فيه الجمهوريون بأغلبية بسيطة، لصالح إقصاء إلهان من اللجنة مقابل 211 عارضوا القرار.وقبيل التصويت، قالت إلهان في كلمة أمام المجلس إنها “مسلمة ومهاجرة من أفريقيا، فهل تفاجأ أحد منكم أنني مستهدفة؟ وهل تفاجأ أحد منكم أنني بطريقة ما لا أستحق التحدث عن السياسة الخارجية الأمريكية؟”.وأضافت: “صوتي لن يخفت إذا لم أكن عضوة في هذه اللجنة لولاية واحدة، (بل) سيصبح صوتي أعلى وأقوى”.وتابعت إلهان: “سواء صوتّم أم لا، فأنا هنا لأبقى، وأنا هنا لأكون صوتًا ضد الشر في جميع أنحاء العالم ولأدعو إلى عالم أفضل”.وكان رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي قال إنه واثق من إمكانية عزل النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا من لجنة الشؤون الخارجية بموجب إجراءات الطوارئ.وأكد مكارثي، أنه صوّت على عزل عمر من اللجنة، تماشيا مع الوعد الذي قطعه العام الماضي قبل أن يفوز الحزب الجمهوري بالسيطرة على مجلس النواب.وفازت إلهان عمر، التي تنحدر من أصل صومالي، بفترة ثالثة نائبة في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي في ولاية مينيسوتا بانتخابات التجديد النصفي التي أجريت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.وتتعرض إلهان مع النائبة رشيدة طليب، وهي أمريكية من أصل فلسطيني، إلى حملات معادية من جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل بسبب مواقفهما.