إطلاق نار صوب مركبة للمستوطنين برام الله وتحطيم أخرى في بيت لحم

رام الله - دنيا الوطنأطلق مقاومون النار، مساء اليوم الجمعة، صوب مركبة للمستوطنين في رام الله بالضفة الغربية.وتعرضت مركبة مستوطن لعملية إطلاق نار في منطقة قرب مستوطنة "شاعر بنيامين" برام الله، وأصُيبت المركبة بعدة رصاصات.وفي بيت لحم، هاجم شبان مستوطناً، وقاموا بضربه وتحطيم مركبته قرب مخيم الدهيشة في المدينة.يذكر أن الاحتلال قمع، اليوم، فعالية لزراعة الاشجار في أرض مهددة بالمصادرة في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم.وأصيب عشرات المواطنين خلال مواجهات في مناطق متفرقة بالضفة، عقب قمع مسيرات مناهضة للاستيطان.وتصاعدت، الأسبوع الماضي، أعمال المقاومة والمواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية، والتي تنوعت بين إطلاق نار وإلقاء عبوات متفجرة ومواجهات.