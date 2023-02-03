وزارة الاتصالات تطلق مشروع "أبل" للتصوير ثلاثي الأبعاد

رام الله - دنيا الوطنأطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اليوم الجمعة، مشروع شركة "أبل" العالمية لتوفير ميزة التجوال ثلاثي الأبعاد في دولة فلسطين على خرائطها، والمسمى بخاصية Look Around، بالتعاون مع شركة الراعي الصالح الهندسية في مدينة بيت جالا.وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إسحق سدر أهمية هذا المشروع لفلسطين، لما ينطوي على معانٍ وطنية وسيادية وسياسية، ويسهم في تعزيز موقع فلسطين على الخارطة العالمية.وأشار خلال حفل الإطلاق بمقر الشركة في بيت جالا، إلى أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع بالتنسيق بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة "أبل" العالمية، وشركة الراعي الصالح الهندسية.من جانبه، أوضح مدير شركة الراعي الصالح الهندسية ميخائيل نعمان أن التصوير سيشمل المدن الرئيسية في الضفة الغربية كمرحلة أولى من المشروع والتي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر، لتكون دولة فلسطين أول دولة عربية يمكن التجوّل افتراضيًا في شوارع مدنها.وستتيح الميزة للمستخدمين فرصة التجول عن بعد في المدن الفلسطينية، والإطلاع عن كثب على أبرز معالمها، ومناطقها التجارية والسياحية والدينية، والذي يمنح فلسطين بعدا تنمويا وسياحيا واجتماعيا ويعبر عن استخدام التكنولوجيا في عصرها الحديث.يشار أن المشروع سيشمل تصوير كافة المدن الرئيسية في الضفة الغربية وهي رام الله والبيرة وجنين وطولكرم وقلقيلية وسلفيت وطوباس ونابلس وأريحا والخليل وبيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا، كما سيشمل العديد من البلدات والقرى الفلسطينية.وستتم العملية عبر التقاط وتجميع صور التجول الافتراضي من خلال مركبة مزودة بمجموعة من الكاميرات المثبتة على برج تحمله المركبة، تقوم بالتقاط صور وبيانات الموقع الجغرافية وبزوايا متعددة، ومن ثم تتم معالجة ودمج هذه الصور مع بعضها البعض للحصول على صور بانورامية 360 درجة تتيح استكشاف الأماكن كما في الواقع.وتولي الوزارة والشركة أهمية قصوى لمراعاة الخصوصية في الصور التي يتم التقاطها، حيث سيتم حجب وتعتيم تفاصيل الصور التي قد تحتوي على أشخاص أو أرقام المركبات.