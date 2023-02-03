شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء قيادي بين الجهاد الإسلامي والشعبية

تفاصيل لقاء قيادي بين الجهاد الإسلامي والشعبية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
بحث أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، مع نائب أمين عام الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين جميل مزهر، الأوضاع الفلسطينيّة العامة على ضوء تصعيد العدو لاعتداءاته بحق الشعب الفلسطيني في كامل فلسطين، مؤكّدين على أهمية المقاومة في مواجهة المشروع الإسرائيلي.

جاء ذلك حلال استقبال النخالة لوفد قيادي من الجبهة ضم عضوي المكتب السياسي عمر مراد ومروان عبد العال، ومنسق مكتب العلاقات الوطنية في الخارج عبد الكريم شرقي، وذلك بحضور مسؤول الدائرة السياسية في حركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، وممثل الحركة في لبنان إحسان عطايا، ومسؤول العلاقات اللبنانية محفوظ منور.

وبحث اللقاء السبل الكفيلة بتعزيز المقاومة وتفعيلها وحماية الشعب الفلسطيني، ولا سيما في الضفة المحتلة و القدس .

وأكَّد اللقاء على أهمية وحدة قوى المقاومة في ميدان المواجهة، وإرباك حسابات العدو والرد على ممارساته العدوانيّة، لحماية المقدسات وتثبيت صمود شعبنا فوق أرضه.

وحيّا المجتمعون التضحيات التي يقدمها أبناء الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، مؤكّدين على أنّ هذه التضحيات هي التي تحمي حقوق شعبنا ومقاومته.

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تفاصيل لقاء قيادي بين الجهاد الإسلامي والشعبية

تفاصيل لقاء قيادي بين الجهاد الإسلامي والشعبية

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