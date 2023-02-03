دولي

الصين تكشف سبب تحليق منطاد لها فوق الولايات المتحدة

الصين تكشف سبب تحليق منطاد لها فوق الولايات المتحدة
الخارجية الصينية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، أن منطادا صينيا شوهد فوق أراضي الولايات المتحدة، كان قد انحرف بشكل خطير عن مساره بسبب قوة الرياح.

وقالت الوزارة، إن المنطاد حلق بالفعل من الصين، ويتم استخدامه في مهمات البحث العلمي، بما في ذلك الأرصاد الجوية.

وشددت الخارجية الصينية، على أن بكين تأسف لأن المنطاد، وبسبب ظروف قاهرة، انحرف بشكل خاطئ فوق أراضي الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن المنطاد غيّر مساره بشكل خطير بسبب سوء الأحوال الجوية ومحدودية إمكانيات التحكم الذاتي.

وأكدت الوزارة، "ستواصل الصين الاتصال بالولايات المتحدة لتفسير حادث الظروف القاهرة بشكل مناسب".

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