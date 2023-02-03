شؤون فلسطينية

شهيد برصاص الاحتلال جنوب نابلس

شهيد برصاص الاحتلال جنوب نابلس
من مكان الحادث
رام الله - دنيا الوطن
استشهد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.

وأعلن الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أن الشاب عبد الله سميح أحمد قلالوة (25 عاما)، من قرية الجديدة جنوب جنين، استشهد متأثرا بجروحه الحرجة برصاص الاحتلال، مضيفا أن طواقمه تسلمت جثمان الشهيد وجرى نقله إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.

وكانت قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب حاجز حوارة جنوب نابلس، بزعم محاولته الهجوم على جندي وخطف سلاحه.

الشهيد عبدالله قلالوة

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