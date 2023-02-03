مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

رام الله - دنيا الوطنقُتل شاب وأُصيب آخر، إثر تعرّضهما لإطلاق نار في جريمة ارتُكبت بمدينة أم الفحم داخل أراضي الـ 48، مساء اليوم الجمعة، بعد ساعات قليلة من مقتل الشقيقين علي وخالد السعدي (31 و28 عاما) في مدينة الناصرة بجريمة إطلاق نار مزدوجة.وأفادت مصادر طبية بأن شابين أصيبا في جريمة إطلاق نار، أحدهما في العشرينيات من عمره، وصفت جروحه بالحرجة وأقرت وفاته في مكان الجريمة، في حين وصفت إصابة الآخر بالطفيفة ونقل إلى المستشفى.ويشهد المجتمع العربي داخل أراضي الـ48، تصاعدا خطيرا ومستمرا في أحداث العنف والجريمة، في الوقت الذي تتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن القيام بعملها للحد من هذه الظاهرة، وسط مؤشرات تؤكد على تواطؤ أجهزة "الأمن" مع منظمات الإجرام.ووفقا للمعطيات، ارتفعت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48 منذ مطلع العام الجاري إلى 9 ضحايا، آخرهم القتيل في أم الفحم.وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي، خلال عام 2022 الماضي، 109 قتلى بينهم 12 امرأة، وفي عام 2021، تم توثيق أكثر من 111 جريمة قتل في المجتمع العربي في رقم قياسي غير مسبوق.