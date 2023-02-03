شؤون فلسطينية

3532 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال يناير الماضي

3532 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال يناير الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تصاعدت جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكات مستوطنيه، ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر يناير الماضي.

ويعتبر شهر يناير حسب مركز معلومات فلسطين -معطى-، هو الشهر الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2015، حيث ارتقى خلاله (35) شهيدا، بينهم (8) أطفال إضافة إلى سيدة مسنة، فيما أصيب (342) فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال ومستوطنيه.

وسجلت محافظة جنين العدد الأكبر من الشهداء منذ بداية العام الجاري، بواقع 20 شهيداً.

 ورصد معطى (3532) انتهاكاً للاحتلال في الضفة والقدس خلال يناير الماضي، شملت(568) عملية اعتقال نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما قامت باحتجاز (3) آخرين. 

ونفذت مجموعات المستوطنين (17) نشاطاً استيطانياً، تنوعت ما بين مصادرة وتجريف أراضٍ وشق طرق والمصادقة على بناء وحدات استيطانية، فيما جرى توثيق ارتكاب المستوطنون (319) اعتداءً.

ودمرت قوات الاحتلال والمستوطنين ممتلكات فلسطينيين من محال تجارية ومنشآت زراعية وبركسات وغيرها بعدد (290) منشأة، فيما صادرت (40) من الممتلكات. ورصد مركز معطى (40)

عملية هدم لمنازل فلسطينيين من قبل قوات الاحتلال، فضلاً عن عشرات المنازل التي أخطر أهلها بالهدم، وبلغت عدد مداهمات المنازل التي تعود لفلسطينيين (154) مداهمات.

وبلغ عدد الاعتداءات على دور العبادة والمقدسات (29) اعتداء، وعدد الطرق والمناطق التي تم إغلاقها (38) منطقة، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (511) حاجزاً.

وخلال تلك الفترة كانت مناطق نابلس والقدس ورام الله، الأكثر تعرضا للانتهاكات الإسرائيلية بواقع (894، 462، 438) انتهاكا على التوالي.

أخبار ذات صلة

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

إصابة شاب برصاص الاحتلال جنوب نابلس

مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

مقتل شاب وإصابة آخر بجريمة إطلاق نار في أم الفحم

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المواطنين غرب سلفيت

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المواطنين غرب سلفيت

3532 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال يناير الماضي

3532 انتهاكًا للاحتلال بالضفة والقدس خلال يناير الماضي

الدولار يعاود الارتفاع مقابل الشيكل

الدولار يعاود الارتفاع مقابل الشيكل

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم تنطلق السبت

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم تنطلق السبت

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

جيش الاحتلال يقتحم أريحا وحصار عسكري لليوم السابع

جيش الاحتلال يقتحم أريحا وحصار عسكري لليوم السابع

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المواطنين غرب سلفيت

الاحتلال يطلق قنابل الغاز صوب المواطنين غرب سلفيت

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم تنطلق السبت

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم تنطلق السبت

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال لسنوات

الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال لسنوات

&quot;الخارجية&quot; تؤكد أن تقارير المنظمات الحقوقية إدانة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا

"الخارجية" تؤكد أن تقارير المنظمات الحقوقية إدانة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

أسير من الخليل يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

أسير من الخليل يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

منوعات

فيديو.. رامز جلال يبدأ برنامج المقالب مبكراً مع حمو بيكا

فيديو.. رامز جلال يبدأ برنامج المقالب مبكراً مع حمو بيكا

عمرو دياب يتصدر الترند بعد صور ابنته من الحمام

عمرو دياب يتصدر الترند بعد صور ابنته من الحمام

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة

تطورات حالة ماجدة الرومي الصحية بعد إجراء عملية استئصال المرارة

تطورات حالة ماجدة الرومي الصحية بعد إجراء عملية استئصال المرارة

رد فعل مفاجئ من أحلام الشامسي بعد رؤية شبيه طلال مداح

رد فعل مفاجئ من أحلام الشامسي بعد رؤية شبيه طلال مداح

تطورات الحالة الصحية لـِ أحمد عدوية بعد اعتذاره المفاجئ عن حفله الأخير

تطورات الحالة الصحية لـِ أحمد عدوية بعد اعتذاره المفاجئ عن حفله الأخير

لتشويق الجمهور.. أحمد العوضي ينشر صورة حصرية من كواليس &quot;ضرب النار&quot;

لتشويق الجمهور.. أحمد العوضي ينشر صورة حصرية من كواليس "ضرب النار"

مي كساب تنشر صوراً من كواليس مسلسل &quot;العمدة&quot;

مي كساب تنشر صوراً من كواليس مسلسل "العمدة"

هل سيطرح محمد منير أغنية &quot;يا غزالي&quot; بعد تسريبها؟

هل سيطرح محمد منير أغنية "يا غزالي" بعد تسريبها؟

شاهد.. فيفي عبده تطلب أمراً غريباً من مصوريها

شاهد.. فيفي عبده تطلب أمراً غريباً من مصوريها

عربي

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان