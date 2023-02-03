انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم تنطلق السبت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، اليوم الجمعة، أن عملية الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم ستنطلق يوم غد السبت.وبحسب اللجنة، فإن صناديق الاقتراع تفتح أمام 2257 ناخبا في تمام الساعة الثامنة صباحا، وتستمر حتى الساعة الرابعة مساء.وبينت اللجنة أن 16 مرشحا يتنافسون في هذه الانتخابات، لاختيار 13 عضوا لمجلس إدارة الغرف التجارية التي تأسست عام 1945 لرعاية المصالح التجارية والصناعية لأعضائها، والمحافظة عليها، بما يعزز من فرص تحسين الاقتصاد الفلسطيني.وتُجرى انتخابات الغرف التجارية الصناعية لأول مرة بشكل موحد في جميع محافظات الوطن ضمن برنامج زمني متسلسل، وأجريت في غرف محافظات: أريحا والأغوار، وبيت لحم ، وطوباس، وسلفيت، وغزة، وبالتزكية في غرف محافظات: القدس، ودير البلح، ورفح، وخان يونس، وشمال غزة، وجنين، وقلقيلية، ورام الله والبيرة من أصل 18 غرفة.