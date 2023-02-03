ثلاث إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة قرية كفر قدوم الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 19 عاما.







وقال منسق المقاومة الشعبية في القرية مراد شتيوي، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي والمعدني، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، تجاه المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة ثلاثة منهم بالرصاص المعدني والعشرات بالاختناق، عولجوا ميدانيا.

وأشار شتيوي إلى أن مواجهات اندلعت بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة وإحراق الإطارات وأعادوا عددا من قنابل الغاز باتجاه الجنود، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال ردوا بإطلاق الرصاص الحي بين الحين والآخر دون وقوع إصابات.











رام الله - دنيا الوطن