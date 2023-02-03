شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يقتحم أريحا وحصار عسكري لليوم السابع

جيش الاحتلال يقتحم أريحا وحصار عسكري لليوم السابع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة أريحا الذي يفرض عليها حصارا عسكريا منذ سبعة أيام.

ووفق مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال اقتحم المدينة، وأطلق وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت تجاه مركبات المواطنين، قبل أن يتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر، جنوب المدينة.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها لمدينة أريحا لليوم السابع على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها منذ السبت الماضي على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.

أخبار ذات صلة

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

جيش الاحتلال يقتحم أريحا وحصار عسكري لليوم السابع

جيش الاحتلال يقتحم أريحا وحصار عسكري لليوم السابع

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال لسنوات

الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال لسنوات

&quot;الخارجية&quot; تؤكد أن تقارير المنظمات الحقوقية إدانة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا

"الخارجية" تؤكد أن تقارير المنظمات الحقوقية إدانة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

أسير من الخليل يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

أسير من الخليل يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

مصلحة سجون الاحتلال تنفي التوصل لتفاهمات مع الأسرى في &quot;الدامون&quot;

مصلحة سجون الاحتلال تنفي التوصل لتفاهمات مع الأسرى في "الدامون"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال لسنوات

الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال لسنوات

&quot;الخارجية&quot; تؤكد أن تقارير المنظمات الحقوقية إدانة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا

"الخارجية" تؤكد أن تقارير المنظمات الحقوقية إدانة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

أسير من الخليل يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

أسير من الخليل يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

&quot;الخارجية&quot; تدين جريمة اقتحام كنيسة حبس المسيح وتعتبرها اعتداءً على شعبنا ومقدساته

"الخارجية" تدين جريمة اقتحام كنيسة حبس المسيح وتعتبرها اعتداءً على شعبنا ومقدساته

أريحا: الاحتلال يعتقل مواطنًا على حاجز عسكري

أريحا: الاحتلال يعتقل مواطنًا على حاجز عسكري

منوعات

فيديو.. رامز جلال يبدأ برنامج المقالب مبكراً مع حمو بيكا

فيديو.. رامز جلال يبدأ برنامج المقالب مبكراً مع حمو بيكا

عمرو دياب يتصدر الترند بعد صور ابنته من الحمام

عمرو دياب يتصدر الترند بعد صور ابنته من الحمام

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة

تطورات حالة ماجدة الرومي الصحية بعد إجراء عملية استئصال المرارة

تطورات حالة ماجدة الرومي الصحية بعد إجراء عملية استئصال المرارة

رد فعل مفاجئ من أحلام الشامسي بعد رؤية شبيه طلال مداح

رد فعل مفاجئ من أحلام الشامسي بعد رؤية شبيه طلال مداح

تطورات الحالة الصحية لـِ أحمد عدوية بعد اعتذاره المفاجئ عن حفله الأخير

تطورات الحالة الصحية لـِ أحمد عدوية بعد اعتذاره المفاجئ عن حفله الأخير

لتشويق الجمهور.. أحمد العوضي ينشر صورة حصرية من كواليس &quot;ضرب النار&quot;

لتشويق الجمهور.. أحمد العوضي ينشر صورة حصرية من كواليس "ضرب النار"

مي كساب تنشر صوراً من كواليس مسلسل &quot;العمدة&quot;

مي كساب تنشر صوراً من كواليس مسلسل "العمدة"

هل سيطرح محمد منير أغنية &quot;يا غزالي&quot; بعد تسريبها؟

هل سيطرح محمد منير أغنية "يا غزالي" بعد تسريبها؟

شاهد.. فيفي عبده تطلب أمراً غريباً من مصوريها

شاهد.. فيفي عبده تطلب أمراً غريباً من مصوريها

عربي

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان