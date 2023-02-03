جيش الاحتلال يقتحم أريحا وحصار عسكري لليوم السابع

اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مدينة أريحا الذي يفرض عليها حصارا عسكريا منذ سبعة أيام.







ووفق مصادر محلية، فإن جيش الاحتلال اقتحم المدينة، وأطلق وابلا من قنابل الغاز المسيل للدموع، والصوت تجاه مركبات المواطنين، قبل أن يتمركز قرب مدخل مخيم عقبة جبر، جنوب المدينة.

رام الله - دنيا الوطنيذكر أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها لمدينة أريحا لليوم السابع على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية أقامتها منذ السبت الماضي على مداخل المدينة الرئيسية والفرعية.