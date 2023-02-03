دولي

صحيفة إسرائيلية: بتنا على أعتاب صراع عسكري لم يُشهد مثله

صحيفة إسرائيلية: بتنا على أعتاب صراع عسكري لم يُشهد مثله
اعتداء الاحتلال على المصلين بالأقصى
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة إسرائيلية، يوم الجمعة، عن بوادر لصراع عسكري بين إسرائيل والفلسطينيين لم يشهد مثله منذ سنوات خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يشهد أحداثًا ساخنة في كل عام.

ووفق صحيفة (هأرتس)، فإن "إسرائيل والفلسطينيين على أعتاب صراع عسكري لم يشهدوا مثله منذ سنوات، وأن هذا الاستنتاج يأتي في ظل موجة العمليات الدامية الأخيرة، واستمرار التصعيد في الأسابيع المقبلة، مع اقتراب شهر رمضان الذي سيبدأ نهاية مارس المقبل، وفي ظل وجود إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش في الحكومة الإسرائيلية وخطواتهما ضد الأسرى خاصة، وجهود حماس التحريضية"، وفق قولها.

وأشارت الصحيفة، إلى أن "أنظار الأمن الإسرائيلي تتجه نحو صلاة الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك والتي تعتبر بمثابة الميزان لمعرفة إلى أين ستتجه الأوضاع إما بمرورها بهدوء أو يتم تسجيل أحداث عنف قد تتطور، وذلك إلى جانب استمرار تسجيل أعداد المزيد من الضحايا في الهجمات الإسرائيلية، وكذلك الفلسطينية، ما سيحفز على المزيد من العنف"، حسب تعبيرها.

ووفقًا لمسؤولين في للمخابرات الإسرائيلية، فإن "هناك نقطة احتكاك أخرى يمكن أن تشعل النار في النقطة بأكملها، باستثناء القدس ، وهي الإضرار بأوضاع الأسرى الفلسطينيين، من خلال قرارات يتخذها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكل من تعامل مع مثل هذه الإجراءات من قبل، فإن مثل هذه الخطوة هي لعب بالنار".

كما ولفتت الصحيفة إلى أن "قضية الأسرى تحتل مكانة مهمة بالنسبة للفلسطينيين، وليس من قبيل المصادفة أن الشاباك كان لديه تحفظات على المبادرات الشعبوية التي تهدف إلى جعل حياة الأسرى أكثر صعوبة".

وتابعت: أن بن غفير الذي يبدو أنه لا يفهم المغزى الكامل لمنصبه ومسؤوليته، ولا يزال لديه الجرأة على الهجوم العلني على سياسة الحكومة بشأن غزة، ويطلب إجراء مناقشة عاجلة في الكابينيت لتصعيد الردود التي أتت بإطلاق صاروخ من غزة يوم الأربعاء ردّا على التوترات في السجون، حسبما نقلت صحيفة (القدس) المحلية.

وأكدت الصحيفة أن "غزة أصبحت أقل استقرارًا وأكثر تأثرًا بأجزاء أخرى من الساحة الفلسطينية، مما تود إسرائيل تصديقه بأن حماس ما زالت حذرة من أن تخشى خسارة المكاسب الاقتصادية التي حصلت عليها في العام ونصف العام الماضيين".

وختمت: لكن سيكون من الصعب عليها ممارسة ضبط النفس لفترة طويلة إذا خرج الوضع في السجون عن السيطرة، ويبدو أن خطوات بن غفير تهدف إلى ذلك بالضبط"، وفق تعبيرها.

أخبار ذات صلة

صحيفة إسرائيلية: بتنا على أعتاب صراع عسكري لم يُشهد مثله

صحيفة إسرائيلية: بتنا على أعتاب صراع عسكري لم يُشهد مثله

إعلام إسرائيلي يكشف عن جهود أمريكا ومصر لتهدئة الأوضاع بالضفة

إعلام إسرائيلي يكشف عن جهود أمريكا ومصر لتهدئة الأوضاع بالضفة

نتنياهو يوُضح تفاصيل جلسة النقاش مع الرئيس الفرنسي

نتنياهو يوُضح تفاصيل جلسة النقاش مع الرئيس الفرنسي

تركيا تُعقب على تعليق بعض الدول عمل قنصلياتها لديها

تركيا تُعقب على تعليق بعض الدول عمل قنصلياتها لديها

روسيا: هكذا ستنتهي أوكرانيا ومستمرون في عمليتنا العسكرية

روسيا: هكذا ستنتهي أوكرانيا ومستمرون في عمليتنا العسكرية

موقع إسرائيلي: كارثة كادت أن تحدث في قاعدة عسكرية

موقع إسرائيلي: كارثة كادت أن تحدث في قاعدة عسكرية

قناة إسرائيلية: بن غفير يُطالب مصلحة السجون بهذا الأمر وقرار برفع حالة التأهب

قناة إسرائيلية: بن غفير يُطالب مصلحة السجون بهذا الأمر وقرار برفع حالة التأهب

روسيا تتهم أمريكا بالتورط في تفجير خط الغاز &quot;نورد ستريم&quot;

روسيا تتهم أمريكا بالتورط في تفجير خط الغاز "نورد ستريم"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم تنطلق السبت

انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة طولكرم تنطلق السبت

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

ثلاث إصابات برصاص الاحتلال والعشرات بالاختناق خلال قمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

سلطات الاحتلال تُجدد الاعتقال الإداري لأسير من جنين

الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال لسنوات

الاحتلال يفرج عن أسير من رفح بعد اعتقال لسنوات

&quot;الخارجية&quot; تؤكد أن تقارير المنظمات الحقوقية إدانة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا

"الخارجية" تؤكد أن تقارير المنظمات الحقوقية إدانة لجرائم الاحتلال بحق شعبنا

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

أسير من الخليل يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

أسير من الخليل يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

&quot;الخارجية&quot; تدين جريمة اقتحام كنيسة حبس المسيح وتعتبرها اعتداءً على شعبنا ومقدساته

"الخارجية" تدين جريمة اقتحام كنيسة حبس المسيح وتعتبرها اعتداءً على شعبنا ومقدساته

منوعات

فيديو.. رامز جلال يبدأ برنامج المقالب مبكراً مع حمو بيكا

فيديو.. رامز جلال يبدأ برنامج المقالب مبكراً مع حمو بيكا

عمرو دياب يتصدر الترند بعد صور ابنته من الحمام

عمرو دياب يتصدر الترند بعد صور ابنته من الحمام

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة

ياسمين عبد العزيز تشارك جمهورها صورة ملفتة

تطورات حالة ماجدة الرومي الصحية بعد إجراء عملية استئصال المرارة

تطورات حالة ماجدة الرومي الصحية بعد إجراء عملية استئصال المرارة

رد فعل مفاجئ من أحلام الشامسي بعد رؤية شبيه طلال مداح

رد فعل مفاجئ من أحلام الشامسي بعد رؤية شبيه طلال مداح

تطورات الحالة الصحية لـِ أحمد عدوية بعد اعتذاره المفاجئ عن حفله الأخير

تطورات الحالة الصحية لـِ أحمد عدوية بعد اعتذاره المفاجئ عن حفله الأخير

لتشويق الجمهور.. أحمد العوضي ينشر صورة حصرية من كواليس &quot;ضرب النار&quot;

لتشويق الجمهور.. أحمد العوضي ينشر صورة حصرية من كواليس "ضرب النار"

مي كساب تنشر صوراً من كواليس مسلسل &quot;العمدة&quot;

مي كساب تنشر صوراً من كواليس مسلسل "العمدة"

هل سيطرح محمد منير أغنية &quot;يا غزالي&quot; بعد تسريبها؟

هل سيطرح محمد منير أغنية "يا غزالي" بعد تسريبها؟

شاهد.. فيفي عبده تطلب أمراً غريباً من مصوريها

شاهد.. فيفي عبده تطلب أمراً غريباً من مصوريها

عربي

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

العاهل الأردني يلتقي الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان