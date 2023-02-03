إصابات بالاختناق جراء قمع الاحتلال مسيرة بيت دجن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بيت دجن الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق نابلس.







ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص، وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهم بالاختناق، جرى علاجهم ميدانيا.

رام الله - دنيا الوطنوتشهد قرية بيت دجن مسيرات أسبوعية، منذ تشرين أول/ أكتوبر عام 2020 رفضا لإقامة بؤرة استيطانية في المنطقة الشمالية الشرقية من أراضي القرية.