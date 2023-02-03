أسير من الخليل يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال

دخل الأسير جمال إبراهيم عمرو (48 عاما) من الخليل، اليوم الجمعة، عامه الـ20 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.







وقال نادي الأسير، إن الأسير عمرو اعتقل عام 2004، وواجه تحقيقا قاسيا وطويلا، ولاحقا صدر بحقه حكم بالسجن المؤبد، وهو متزوج وله بنتان وولد.

رام الله - دنيا الوطنولفت إلى أن الأسير عمرو مصاب بورم في الكبد والكلى لم تحدد طبيعته منذ عام 2018، وواجه على مدار سنوات اعتقاله عمليات تنكيل ممنهجة أدت إلى استمرار تفاقم حالته الصحية، كما تمارس إدارة سجون الاحتلال بحقه جريمة الإهمال الطبي المتعمد "القتل البطيء"، فإلى جانب إصابته بالأورام يعاني من مشاكل صحية أخرى خاصة الأسنان، حيث تبقى من أسنانه 6 فقط.