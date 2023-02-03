"الخارجية" تدين جريمة اقتحام كنيسة حبس المسيح وتعتبرها اعتداءً على شعبنا ومقدساته

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات اقتحام مستوطنين متطرفين كنيسة (حبس المسيح) في القدس وتحطيم محتوياتها.





واعتبرت الوزارة الحدث جريمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى تندرج في إطار ما ترتكبه سلطات الاحتلال وجمعياتها ومنظماتها الاستيطانية المتطرفة من اعتداءات على شعبنا عامة وعلى المقدسات المسيحية والإسلامية بشكل خاص، في محاولة لتهويد تلك المقدسات وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها كجزء لا يتجزأ من استهداف المدينة المقدسة لتكريس تهويدها وضمها وتغيير هويتها ومعالمها وتهجير مواطنيها وفصلها تماماً عن محيطها الفلسطيني.







وقالت إنها تتابع مع مكونات المجتمع الدولي هذه الانتهاكات والاعتداءات، فإنها تطالب المجتمع الدولي والدول والهيئات الدولية والأممية ذات العلاقة تحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية الدولية لشعبنا عامة وللقدس ومقدساتها خاصة.

رام الله - دنيا الوطن