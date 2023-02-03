شؤون فلسطينية

أريحا: الاحتلال يعتقل مواطنًا على حاجز عسكري

أريحا: الاحتلال يعتقل مواطنًا على حاجز عسكري
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مواطنا على حاجز عسكري قرب مدخل مدينة أريحا الجنوبي.

ووفق مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ياسر عبد الحافظ المقيطي من مخيم عقبة جبر، ويعمل سائق نقل حافلات عمومية، على حاجز عسكري عند مدخل المدينة الجنوبي، عقب تفتيشها واحتجازها.

يذكر أن سلطات الاحتلال تواصل حصارها على مدينة أريحا لليوم السابع على التوالي، من خلال حواجز عسكرية وكتل أسمنتية، أقامتها منذ السبت الماضي على مداخل المدينة الرئيسية والأخرى الفرعية.

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