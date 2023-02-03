المطران حنا: السلام في مفهوم الاحتلال هو استسلام الفلسطينيين

قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، الجمعة، إن "الأخطار محدقة بالفلسطينيين في ظل سياسات هادفة لترسيخ نظام الفصل العنصري والسلام في المفهوم الإسرائيلي الأمريكي إنما هو استسلام الفلسطينيين وقبولهم بالأمر الواقع وهذا لن يحدث على الإطلاق".





وأضاف المطران حنا: "من يظن أن الفلسطينيين سوف يرفعون الراية البيضاء فهو مخطىء وهم يزدادون يوما بعد يوم اصرارا وتشبثا بحقوقهم وثوابتهم وانتماءهم لهذه الأرض".





رام الله - دنيا الوطنوتابع: "ندرك جيدا أن الأخطار كبيرة والمؤامرات تحيط بنا من كل حدب وصوب ولكن وبالرغم من كل ذلك فنحن باقون على العهد والوعد وسنبقى ندافع عن هذه الأرض والتي هي أرضنا وهي وطننا وحاضنة أهم مقدساتنا".