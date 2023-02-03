الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الكفيف عز الدين عمارنة

رام الله - دنيا الوطنمددت محكمة الاحتلال العسكرية في سالم الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس الأسير الكفيف عز الدين عمارنة من بلدة يعبد قضاء جنين، شمال الضفة الغربية.وأفادت عائلة عمارنة أن محكمة الاحتلال العسكرية أصدرت أمر اعتقال إداري بحق الشيخ عمارنة (52 عاما) لأربعة أشهر جديدة.وأوضحت أن فترة الاعتقال الحالي للأسير عمارنة ومدتها 6 أشهر تنتهي في التاسع عشر من شباط فبراير الجاري، لكنه جرى تمديدها.واعتقلت قوات الاحتلال، عمارنة (51 عاماً) فجر الإثنين 21 فبراير 2022 بعد اقتحام منزله في يعبد وتفتيشه والعبث بمحتوياته.وتزامن اعتقاله الأخير مع وصول شهادة الدكتوراة الخاصة به من جامعة المدينة في ماليزيا والتي كان ينتظرها منذ سنوات.