شؤون فلسطينية

الحركة الأسيرة تجبر إدارة السجون على رفع العقوبات عن الأسرى

الحركة الأسيرة تجبر إدارة السجون على رفع العقوبات عن الأسرى
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الحركة الأسيرة التوصل لتفاهمات مع إدارة السجون تقضي بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وعودة التيار الكهربائي إلى جميع الأقسام في سجن النقب، ورفع العقوبات التي فرضت بحق الأسرى. 

وأوقف الأسرى اليوم الجمعة الخطوات الاحتجاجية في كافة السجون، ومن المقرر أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه لدى الأسيرات في قسم الدامون يوم الأحد القادم.

وسبق أن عزلت إدارة السجون خمس أسيرات في ظروف قاسية وغير إنسانية في زنازين العزل الانفرادي وهن "شروق دويات، ولاء طنجة، تحرير أبو سرية، وأسيل الطيطي، وياسمين شعبان.

بينما شرعت الأسيرة ياسمين شعبان المعزولة في زنازين سجن الرملة بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على العقوبات المفروضة بحقها.

ومنذ نحو أسبوع بدأ الأسرى حراكاً نضالياً، رفضاً لفرض إدارة السجون جملة من العقوبات القاسية بحقهم.

أخبار ذات صلة

المطران حنا: السلام في مفهوم الاحتلال هو استسلام الفلسطينيين

المطران حنا: السلام في مفهوم الاحتلال هو استسلام الفلسطينيين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الكفيف عز الدين عمارنة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الكفيف عز الدين عمارنة

الحركة الأسيرة تجبر إدارة السجون على رفع العقوبات عن الأسرى

الحركة الأسيرة تجبر إدارة السجون على رفع العقوبات عن الأسرى

محكمة الاحتلال تُصدر قرارًا بإخلاء منزل عائلة شحادة في سلوان

محكمة الاحتلال تُصدر قرارًا بإخلاء منزل عائلة شحادة في سلوان

&quot;هيئة الأسرى&quot; تحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسيرة ياسمين شعبان

"هيئة الأسرى" تحمل الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة الأسيرة ياسمين شعبان

تخللها مواجهات وإطلاق نار.. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

تخللها مواجهات وإطلاق نار.. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حتى الإثنين المقبل

تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حتى الإثنين المقبل

انخفاضٌ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاضٌ على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المطران حنا: السلام في مفهوم الاحتلال هو استسلام الفلسطينيين

المطران حنا: السلام في مفهوم الاحتلال هو استسلام الفلسطينيين

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الكفيف عز الدين عمارنة

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق الكفيف عز الدين عمارنة

الحركة الأسيرة تجبر إدارة السجون على رفع العقوبات عن الأسرى

الحركة الأسيرة تجبر إدارة السجون على رفع العقوبات عن الأسرى

سلطة النقد تعقد لقاءً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2023

سلطة النقد تعقد لقاءً تحضيرياً لإطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي للأطفال والشباب 2023

أول حزب فلسطيني يُعلق على نقل مئات الدونمات من أراضي بيت لاهيا لبلديات أخرى

أول حزب فلسطيني يُعلق على نقل مئات الدونمات من أراضي بيت لاهيا لبلديات أخرى

المطران حنا: لا نراهن على زيارة وزير خارجية أمريكا للمنطقة

المطران حنا: لا نراهن على زيارة وزير خارجية أمريكا للمنطقة

أبو غوش يُحذر من مخططات الاحتلال لقرية الخان الأحمر

أبو غوش يُحذر من مخططات الاحتلال لقرية الخان الأحمر

&quot;حريات&quot;: سلطات الاحتلال تجدّد الاعتقال الإداري للأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

"حريات": سلطات الاحتلال تجدّد الاعتقال الإداري للأسير المريض بالسرطان عبد الباسط معطان

منوعات

هل سيطرح محمد منير أغنية &quot;يا غزالي&quot; بعد تسريبها؟

هل سيطرح محمد منير أغنية "يا غزالي" بعد تسريبها؟

شاهد.. فيفي عبده تطلب أمراً غريباً من مصوريها

شاهد.. فيفي عبده تطلب أمراً غريباً من مصوريها

بعد ساعات من إعلان حملها.. علا الفارس تضع مولودها الأول

بعد ساعات من إعلان حملها.. علا الفارس تضع مولودها الأول

لأول مرة بعيدا عن بيكيه.. شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها

لأول مرة بعيدا عن بيكيه.. شاكيرا تحتفل بعيد ميلادها

طلاح مداح يكتسح قوائم الترند بعد &quot;ليلة صوت الأرض&quot;

طلاح مداح يكتسح قوائم الترند بعد "ليلة صوت الأرض"

&quot;قلة أدب وسفالة&quot;.. ريهام حجاج تنشر كواليس مسلسل &quot;الجميلة&quot;

"قلة أدب وسفالة".. ريهام حجاج تنشر كواليس مسلسل "الجميلة"

لهذا السبب.. ملحم زين ينفق مبالغ مالية ضخمة!

لهذا السبب.. ملحم زين ينفق مبالغ مالية ضخمة!

أبرز نجوم باب الحارة: عايش أنا وزوجتي على الزيت والزعتر

أبرز نجوم باب الحارة: عايش أنا وزوجتي على الزيت والزعتر

طالع: موعد وأسعار تذاكر حفل حمزة نمرة القادم

طالع: موعد وأسعار تذاكر حفل حمزة نمرة القادم

&quot;حجم الورم كبير&quot;.. ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية

"حجم الورم كبير".. ياسمين غيث تكشف تفاصيل حالتها الصحية

عربي

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

السودان: اتفاق مع إسرائيل للمُضي في ملف التطبيع وهذه دعوتنا بشأن فلسطين

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

الأردن يدين هدم الاحتلال عدداً من المنازل في القدس

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

وزير الخارجية الإسرائيلي يزور السودان ويلتقي البرهان

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة

مصرع ثلاثة أشخاص في حريق بمستشفى في القاهرة