الحركة الأسيرة تجبر إدارة السجون على رفع العقوبات عن الأسرى

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الحركة الأسيرة التوصل لتفاهمات مع إدارة السجون تقضي بإعادة الأوضاع إلى طبيعتها، وعودة التيار الكهربائي إلى جميع الأقسام في سجن النقب، ورفع العقوبات التي فرضت بحق الأسرى.وأوقف الأسرى اليوم الجمعة الخطوات الاحتجاجية في كافة السجون، ومن المقرر أن تعود الحياة إلى ما كانت عليه لدى الأسيرات في قسم الدامون يوم الأحد القادم.وسبق أن عزلت إدارة السجون خمس أسيرات في ظروف قاسية وغير إنسانية في زنازين العزل الانفرادي وهن "شروق دويات، ولاء طنجة، تحرير أبو سرية، وأسيل الطيطي، وياسمين شعبان.بينما شرعت الأسيرة ياسمين شعبان المعزولة في زنازين سجن الرملة بإضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على العقوبات المفروضة بحقها.ومنذ نحو أسبوع بدأ الأسرى حراكاً نضالياً، رفضاً لفرض إدارة السجون جملة من العقوبات القاسية بحقهم.