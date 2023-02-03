تركيا تُعقب على تعليق بعض الدول عمل قنصلياتها لديها

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تعليق بعض الدول عمل سفاراتها وقنصلياتها مؤقتا في تركيا دون التشاور مع أنقرة "أمر متعمد".جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأرجنتيني سنتياغو كافيرو، عقب لقاء جمعهما في إسطنبول، الجمعة، وفق وكالة (الأناضول) التركية.وأشار تشاووش أوغلو إلى أن سفارات بعض الدول الغربية أوقفت جميع الخدمات بما في ذلك وحداتها القنصلية أو حتى أُغلقت.وأوضح أن تلك البعثات أغلقت بشكل مؤقت ممثلياتها الدبلوماسية وقنصلياتها بذريعة وجود "تهديد إرهابي".وأردف: "إذا كان هناك تهديد إرهابي ألا يجب على حليفنا أن يبلغنا من أين مصدر هذا التصديد ومن يقف خلفه!".وتابع: "يقولون لنا ‘لدينا معلومات محددة، وهناك تهديد، لذلك نغلقها‘ إذن من أتى بهذا التهديد؟ ومن أين، ومن سيفعله؟ لا معلومات بهذا الخصوص".وأضاف: "يجب عليهم نقل هذه المعلومات الصحيحة إلى قواتنا أمننا ووحدات استخباراتنا، وإذا كان هناك مثل هذا التهديد، فيجب القضاء عليه قبل أن يتحول إلى هجوم".وشدد على عدم وجود أي مشاركة ملموسة للمعلومات (مع الجانب التركي)، متهمًا تل الدول بالتفكير بنفسها فقط.وأكمل: "نعتقد أن هذه التصريحات والإغلاقات متعمدة، استدعينا السفراء وأبلغناهم ذلك".