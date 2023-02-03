روسيا: هكذا ستنتهي أوكرانيا ومستمرون في عمليتنا العسكرية

رام الله - دنيا الوطنقال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن "أوكرانيا ستنتهي بمصير المستعمرة التي سيتدمر اقتصادها تدريجياً بدءاً بالصناعة".وكتب مدفيديف، في قناته على (تليغرام)، اليوم الجمعة إنّه "كلما طالت فترة استجداء قادة أوكرانيا وسرقة المساعدة من المانحين، كلما اقترب الانهيار النهائي للاقتصاد، بعد كل ذلك، سوف يضطرون إلى دفع ثمن مسار العلاج بالكامل".ومن جانب آخر، أكد أن روسيا ستواصل العمل لتحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفق قناة (الميادين).وكتب مدفيديف: "من الواضح أن روسيا ستواصل العمل من أجل تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة".كما قال المسؤول الروسي إن "احتمال الإفلاس الكامل للدولة الأوكرانية والنهاية الحتمية واضح للعيان، وسيراقب الغرب بصم تموت أوكرانيا كدولة"، متابعاً: "أصبح احتمال الإفلاس الكامل للدولة الأوكرانية ونهاية حتمية أكثر وضوحا".يأتي ذلك بالتزامن مع تقدم القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقطع طرق رئيسة في منطقة أوهلدار (أوغليدار)، كانت تُستخدم في إمداد القوات الأوكرانية بالمعدات والعناصر، بالإضافة إلى حصار باخموت الاستراتيجية.