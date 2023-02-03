تخللها مواجهات وإطلاق نار.. جيش الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة حملة اعتقالات واستدعاءات طالت عدداً من المواطنين في مناطق مختلفة بالضفة والقدس.وتخلل عمليات المداهمات مواجهات مع الشبان، إلى جانب عمليات إطلاق نار استهدفت الاحتلال في نابلس وأريحا.وأطلق مسلحون النار تجاه حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر بأريحا.كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة عقّابا شمال طوباس.وأطلق الشبان المفرقعات النارية صوب قوات الاحتلال التي اعتقلت الشبان حمزة أبو عرة ومراد أبو حمد ومحمود أبو عرة عقب اقتحام منازلهم.المواجهات اندلعت أيضاً في مخيم عقبة جبر بمدينة أريحا، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم تخللها عملية إطلاق نار.وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب أنس رضوان أبو معلا عقب اقتحام منزله في بلدة مسلية جنوب شرق المدينة.ودفعت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة من عناصر الجيش والوحدات الخاصة لاقتحام بلدات صور باهر والطور وسلوان في القدس.وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلمت عدداً من المقدسيين في حي بئر أيوب بسلوان استدعاءات للتحقيق لدى جهاز المخابرات.وشهد الحاجز العسكري الإسرائيلي المقام على مدخل مخيم شعفاط في القدس الليلة الماضية مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، أطلق خلالها الشبان وابلاً من المفرقعات النارية صوب الحاجز.وشهد مخيم العروب شمال الخليل مواجهات عنيفة مع قوات الاحتـلال التي اعتقلت الشاب عبد الله حسين طافش عقب اقتحام منزله.واقتحمت قوات الاحتلال حي الجنان بمدينة البيرة، ومنطقة وادي الشعراوي بمدينة الخليل وداهمت أحد المنازل.