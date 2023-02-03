تفاصيل المنخفض الجوي الذي يضرب البلاد حتى الإثنين المقبل

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الجمعة بارداُ إلى شديد البرودة خاصة فوق المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط أمطار محلية فوق بعض المناطق والرياح غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.







هذه الليلة: يكون الجو باردا إلى شديد البرودة، وتكون فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

رام الله - دنيا الوطنوتتأثر البلاد يوم غد السبت بمنخفض جوي، لذا يكون الجو بارداُ، وتسقط بمشيئة الله زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً والبحر مائجاً.وتنبأت الأرصاد بأن يكون الجو يوم الأحد المقبل غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً إلى شديد البرودة وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق خاصة في ساعات الصباح وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم / ساعة والبحر مائجاً.كما تتأثر البلاد يوم الإثنين المقبل بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية أكثر برودة لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ويكون الجو بارداً وعاصفاً وتسقط الأمطار بمشيئة الله على مختلف المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد احيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً قد تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 80 كم / ساعة والبحر مائجاً.وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح وخطر التزحلق على الطرقات، وكذلك من تدني مدى الرؤيا الأفقية.